В Сумах собираются заложить плиткой площадь Независимости Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-мэр Сум Геннадий Минаев.

По его словам, инициатором такой «большой стройки» стал губернатор Сумщины Роман Грищенко. Уже на ближайшую сессию Сумского горсовета, которая пройдет завтра, выносится предложение о выделении 500 тыс. грн на проектно-сметную документацию. Во сколько может обойтись такое удовольствие остается только догадываться, тем более в условия тотального дефицита средств в городском бюджете.

По мнению Геннадия Минаева, прежде чем укладывать плитку на площади, нужно переложить трубы «Сумытеплоэнерго» под площадью.

Напомним: сам Геннадий Минаев в свое время планировал сделать из площади Независимости сквер, однако на реализацию прожектов не хватило денег.