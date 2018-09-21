В Сумах собираются заложить плиткой площадь Независимости

По его словам, инициатором такой «большой стройки» стал губернатор Сумщины Роман Грищенко. Уже на ближайшую сессию Сумского горсовета, которая пройдет завтра, выносится предложение о выделении 500 тыс. грн на проектно-сметную документацию. Во сколько может обойтись такое удовольствие остается только догадываться, тем более в условия тотального дефицита средств в городском бюджете.
По мнению Геннадия Минаева, прежде чем укладывать плитку на площади, нужно переложить трубы «Сумытеплоэнерго» под площадью.
Напомним: сам Геннадий Минаев в свое время планировал сделать из площади Независимости сквер, однако на реализацию прожектов не хватило денег.
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