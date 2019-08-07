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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06567

Куда вывезли песок на миллион с территории будущего детсада в 12-м микрорайоне

Такой вопрос мэру Сум Александру Лысенко поставил депутат Сумского горсовета Владимир Чепик в своем депутатском запросе.

По словам депутата, он предварительно подсчитал, что стоимость песка из котлована, вырытого под детсад на ул. Интернационалистов, около 1 млн грн. Он интересуется, кто и куда вывез этот  песок. Мэр Сум отшутился, что во время посещения строительства пару дней назад также поинтересовался этим вопросом, но ответа не дал.

Депутатский запрос поддержали 28 человек, так что отвечать придется…

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