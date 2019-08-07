Куда вывезли песок на миллион с территории будущего детсада в 12-м микрорайоне

По словам депутата, он предварительно подсчитал, что стоимость песка из котлована, вырытого под детсад на ул. Интернационалистов, около 1 млн грн. Он интересуется, кто и куда вывез этот песок. Мэр Сум отшутился, что во время посещения строительства пару дней назад также поинтересовался этим вопросом, но ответа не дал.
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