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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49206

В ФК «Сумы» смена главного тренера

Главным тренером ФК «Сумы» с сегодняшнего дня назначен Сергей Страшненко, который ранее исполнял обязанности тренера команды.

В то же время Ярослава Песоцкий освобожден от исполнения обязанностей главного тренера ФК «Сумы». Ярослав Сергеевич решил сконцентрироваться на методической деятельности в ФЦ «Барса» и судействе в ПФЛ Украины.

«Поскольку перед ФК «Сумы» поставлены амбициозные задачи, сейчас мы остро нуждаемся в профессиональном футбольном и тренерском опыте Сергея Страшненко, - прокомментировал генеральный директор ФК «Сумы» Роман Голуб. - От имени нашего клуба хочу поблагодарить Ярославу Песоцкому за время, уделенное команде. Желаем ему дальнейших профессиональных достижений в преподавательской и судейской деятельности».

Напомним, что Сергей Сергеевич Страшнено закончил СДПУ им. А.С. Макаренко по специальности «Олимпийский и профессиональный спорт». Был игроком профессиональных футбольных клубов «Закарпатье» (Ужгород), «Металлург» (Запорожье), «Жемчужина» (Сочи), «Спартак» (Сумы), «Сумы» и «Сталь» (Днепродзержинск). Тренерскую карьеру начал в ПФК «Сумы».

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