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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36539

В Путивле протестующие перекрыли трассу

Путивляне и жители района выразили категорическое несогласие с разделением территорий и перекрыли трассу областного значения на час.

Сегодня, 27 мая, в Путивле на перекрестке проспекта Иоанна Путивльского и ул. Глуховской у памятника князю Игорю и Ярославне, прошла акция, в ходе которой были перекрыты главная улица города и трасса Сумы-Глухов. Участниками акции были преимущественно жители Рудневского сельского совета и педагоги. Свою акцию они назвали предупредительной и направленной против попыток волевым решением, в угоду определенным политическим силам, разорвать Путивльский район на две громады, не учитывая при этом интересов и желаний людей, живущих здесь. Как и убийственных для Путивльщины последствий этих действий.

К акции вскоре присоединился городской голова Валерий Волков. Обратившись к людям, он поблагодарил их за смелость и активность. Как оказалось, предпринятая акция дала свои положительные результаты: на 14.00 часов в Сумской ОГА было назначено заседание комиссии (которую до этого не могли собрать два года), на которой будут рассмотрены проблемы реформирования района. На комиссию приглашены представители Путивльской громады и участники акции, пишут Путивльские ведомости.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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