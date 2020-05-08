В Путивле протестующие перекрыли трассу Путивляне и жители района выразили категорическое несогласие с разделением территорий и перекрыли трассу областного значения на час.

Сегодня, 27 мая, в Путивле на перекрестке проспекта Иоанна Путивльского и ул. Глуховской у памятника князю Игорю и Ярославне, прошла акция, в ходе которой были перекрыты главная улица города и трасса Сумы-Глухов. Участниками акции были преимущественно жители Рудневского сельского совета и педагоги. Свою акцию они назвали предупредительной и направленной против попыток волевым решением, в угоду определенным политическим силам, разорвать Путивльский район на две громады, не учитывая при этом интересов и желаний людей, живущих здесь. Как и убийственных для Путивльщины последствий этих действий.

К акции вскоре присоединился городской голова Валерий Волков. Обратившись к людям, он поблагодарил их за смелость и активность. Как оказалось, предпринятая акция дала свои положительные результаты: на 14.00 часов в Сумской ОГА было назначено заседание комиссии (которую до этого не могли собрать два года), на которой будут рассмотрены проблемы реформирования района. На комиссию приглашены представители Путивльской громады и участники акции, пишут Путивльские ведомости.