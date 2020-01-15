Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03716

В Сумах угнали «Хонду»

Ночью 26 мая со охраняемой стоянки по улице Героев Крут был похищен автомобиль «Хонда».

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Полицией принимаются меры с целью установления местонахождения автомобиля и лиц, причастных к совершению данного преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон

По тематике

На Сумщине пьяный рецидивист угнал мопед прямо из магазина
14.03.2020 09:03

На Сумщине пьяный рецидивист угнал мопед прямо из магазина

Кражу двухколесника с выставочной площадки увидел через камеры видеонаблюдения владелец торгового заведения, и немедленно сообщил о преступлении в полицию....

На Сумщине будут судить трио напавших на таксиста и угнавших его авто
24.01.2020 14:57

На Сумщине будут судить трио напавших на таксиста и угнавших его авто

Шосткинской местной прокуратурой утверждено и 23 января направлено в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, совершивших разбойное нападение на...

17.01.2020 08:09

На Сумщине полицейские разоблачили серийного «угонщика»

Действовал злоумышленник на территории Роменщины и Полтавщины....

15.01.2020 10:33

На Сумщине 18-летнему угонщику дали 5 лет за решеткой

К 5 годам лишения свободы приговорен 18-летний юноша за незаконное завладение транспортным средством....

15.01.2020 09:05

Сумские полицейские советуют, как уберечь свой мототранспорт от воров

Большинство краж двухколесного транспорта совершается по вине самих владельцев мопедов, скутеров и мотоциклов, которые часто оставляют своих «лошадок» в общедоступных...

view counter

Статьи

“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
Сегодня 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
Вчера 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
Вчера 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
Вчера 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом»
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.