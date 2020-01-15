В Сумах угнали «Хонду»

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Полицией принимаются меры с целью установления местонахождения автомобиля и лиц, причастных к совершению данного преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Кражу двухколесника с выставочной площадки увидел через камеры видеонаблюдения владелец торгового заведения, и немедленно сообщил о преступлении в полицию....
Шосткинской местной прокуратурой утверждено и 23 января направлено в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, совершивших разбойное нападение на...
Действовал злоумышленник на территории Роменщины и Полтавщины....
К 5 годам лишения свободы приговорен 18-летний юноша за незаконное завладение транспортным средством....
Большинство краж двухколесного транспорта совершается по вине самих владельцев мопедов, скутеров и мотоциклов, которые часто оставляют своих «лошадок» в общедоступных...