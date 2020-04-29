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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19387

Сумские маршрутчики отказываются возить пенсионеров по льготной цене

О том, что в маршрутках ЧП Согор отказывают пенсионерам в льготной стоимости проезда даже не в часы пик в редакцию сообщили читатели.

Как сообщила сумчанка Людмила, в маршрутке № 20, в которой она ехала, водитель отказал в льготном проезде пенсионерке в 10.00. Хотя согласно решению исполкома льготы в частном общественном транспорте отменили только в часы пик: с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00.

Мы позвонили по указанному в маршрутке контактному номеру перевозчика, где нам сообщили, что отказываются возить льготчиков, так как это не выгодно, и бросили трубку.

Общество Льготы Маршрутки

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