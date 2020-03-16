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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47273

Сумской Центр админуслуг возобновил предоставление полного спектра админуслуг

Управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» возобновило предоставления административных услуг жителям в полном объеме.

Кроме того, возобновили свои приемы на базе учреждения и представители КП «Горводоканал» и ООО «Городской единый информационно-расчетный центр». Вскоре возобновит работу и специалист департамента социальной защиты населения.

Вместе с тем, с понедельника, 1 июня, в планах ЦПАУ также старт предоставления административных услуг населению в территориальном подразделении по адресу: ул. Р. Атаманюка, 49А.

О возвращении к обычному графику работы управления (дежурство по вторникам и четвергам, а также в субботу) будет сообщено дополнительно.

Общество ЦПАУ

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