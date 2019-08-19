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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах оштрафовали владельца кафе почти на полмиллиона за нелегальных работников

Апелляционный суд признал правомерным постановление Гоструда о наложении штрафа за использование неоформленного труда.

Второй апелляционный административный суд признал правомерным постановление Гоструда о наложении на ФЛП штрафной санкции за использование неофициальной труда. Согласно этому постановлению за допуск к работе в заведении общественного питания, кафе «Kashta resto & kafe» в Сумах, четырех работников без оформления с ними трудовых отношений предприниматель должен уплатить 446 760 грн.

Инспекционное посещение было проведено в 2018 году на основании Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», статьи 259 КЗоТ, Порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и согласно решению руководителя Управления Гоструда в Сумской области по результатам анализа обращений граждан в части надлежащего оформления трудовых отношений.

Во время посещения кафе «Kashta resto & kafe» инспекторами труда Гоструда обнаружено четырех работников, допущенных к выполнению работы без надлежащего оформления с ними трудовых отношений. Одна из указанных работников - несовершеннолетняя, которая, согласно предоставленного объяснения, училась в ДУЗ и находилась в кафе в момент инспекционного посещения на производственной практике в должности официанта. К работе в данном учреждении ее допустил ФЛП, который и поручил выполнять вышеуказанную работу, пообещав ежедневно выплачивать заработную плату. Другие два работника работали на условиях гражданско-правового договора, но фактически выполняемая ими работа отличалась от указанной в соглашениях. Кроме этого работники подчинялись правилам внутреннего трудового распорядка заведения. Согласно объяснений субъекта посещения с одним из сотрудников кафе у него были правоотношения как с физическим лицом-предпринимателем. Однако такие утверждения являются неуместными, поскольку работник на момент проведения проверки уже не был ФЛП.

По результатам инспекционного посещения ответственным должностным лицом Управления Гоструда в Сумской области было принято решение о вынесении постановления о наложении штрафа за использование неоформленной труда четырех работников.

ФЛП обратился в Сумской окружной административный суд с иском к Управлению Гоструда в Сумской области, в котором просил суд признать противоправным и отменить постановление Управления о наложении штрафа за нарушение требований законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с таким решением суда первой инстанции, истцом подана апелляционная жалоба. В свою очередь коллегия судей Второго апелляционного административного суда проверив доводы сторон, исследовав материалы дела, принял решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Сумского окружного административного суда по этому делу без изменений, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Управление гоструда в Сумской области

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