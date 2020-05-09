В Сумском областном лабораторном центре есть запас тестов на коронавирус Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, в Сумской области в наличии 18 тысяч тестов на коронавирус. Есть корейские, китайские и украинские тесты.

За все время пандемии на Сумщине было сделано 5,5 тыс. тестов.

Сейчас за сутки лабораторный центр делает более 300 тестов.