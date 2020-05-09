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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59188

На Сумщине пьяный водитель набросился на полицейского с кулаками

Инцидент произошел на одной из улиц райцентра поздно вечером, когда правоохранители остановили автомобиль, за рулем которой находился ранее судимый 24-летний молодой человек.

Работники сектора реагирования патрульной полиции накануне уже составляли на него материалы за нарушение требований статьи 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Поэтому не без основания заподозрили, что и на этот раз он снова сел за руль навеселе. Однако, когда они подали водителю знак остановиться, мужчина проигнорировал законные требования полицейских и только прибавил скорость. Учитывая всю опасность такого явно неадекватного поведения, патрульные приняли решение преследовать и остановить автомобиль. А когда беглеца таки догнали, их подозрения подтвердились - водитель легковушки ВАЗ-2106 действительно имел все признаки опьянения.

Более того, при составлении административных материалов он с бранью и кулаками набросился на одного из полицейских.

И тем не менее, гражданина задержали и доставили в помещение Тростянецкого отделения полиции. И составили на него админпротокол по ст.130 КУоАП. А по факту причинения работнику полиции телесных повреждений открыли уголовное производство. Следователи квалифицировали действия нападающего по ч. 2 ст. 345 УК Украины как умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением стражем служебных обязанностей, и задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

В рамках открытого уголовного производства начато досудебное расследование. Мужчине грозит ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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