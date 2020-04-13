Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13359

На Сумщине экоинспекторы не допустили браконьерства

Во время рейда по территории Глуховского района неподалеку с. Иващенково работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области задержали пятерых вооруженных охотников.

Однако, в настоящее время в охотничьих угодьях действует «Сезон тишины» - период рождения и вскармливания зверушек и птенцов. Следовательно, любая охота по всей территории Сумщины пока запрещена.

Благодаря оперативным действиям сотрудников отдела экоконтроля ПЗФ, лесов и растительного мира, браконьеры не успели уничтожить ни одного животного. Но за попытку незаконного добывания дичи на всех пяти горе-охотников были составлены протоколы по ч. 1 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно вынесенных экоинспекторами постановлений, нарушителям придется заплатить максимальный штраф - по 1020 гривен каждому.

Кроме того, у одного из браконьеров не было разрешения на оружие, а потому охотничье ружье у него было изъято.

Право Браконьерство

По тематике

На Сумщине полиция задержала браконьеров
19.05.2020 09:52

На Сумщине полиция задержала браконьеров

Работники сектора реагирования патрульной полиции Ямпольского отделения полиции, узнав, что по ночам кто-то браконьерским способом, еще и во время нереста,...

Сумские патрульные поймали рыбаков-браконьеров
08.05.2020 17:18

Сумские патрульные поймали рыбаков-браконьеров

Ночью патрульные получили сообщение о неизвестных, которые жгут костры под мостом, на улице Харьковской....

За выходные в Бурыни поймали двух сеточников
27.04.2020 16:56

За выходные в Бурыни поймали двух сеточников

Государственная экологическая инспекция в Сумской области продолжает проводить ежегодную природоохранную операцию «Нерест»....

На Сумщине убили самку зубра (фото)
20.04.2020 14:43

На Сумщине убили самку зубра (фото)

Об этом на своей странице сообщил начальник отдела охраны и защиты леса Конотопского лесхоза Евгений Лаврик....

На Сумщине у браконьера изъято 100 метров сетей
13.04.2020 10:59

На Сумщине у браконьера изъято 100 метров сетей

11 апреля при осуществлении рейда по территории Глуховского района в рамках операции «Нерест» сотрудниками Государственной экологической инспекции в Сумской области...

Новости

Новый случай коронавируса обнаружили в Сумах
Сегодня 09:42
На Сумщине первый случай коронавируса за неделю
Сегодня 09:25
Допомога по частковому безробіттю на період карантину: сумських роботодавців інформують про зміни в законодавстві
Сегодня 14:46
На Сумщине посчитали детей
Сегодня 14:06
Інклюзивно-ресурсний центр №1 у Сумах відновлює свою роботу
Сегодня 13:34
На Сумщине экоинспекторы не допустили браконьерства
Сегодня 13:13
На Сумщине пьяный водитель набросился на полицейского с кулаками
Сегодня 12:59
На Сумщине отчим два года насиловал 10-летнюю падчерицу
Сегодня 12:56
Сумські прикордонники запрошують на службу
Сегодня 12:21
В Глухове назначили нового военкома
Сегодня 11:54
За неделю на Сумщине вылечились от коронавируса 35 человек
Сегодня 11:44
14-летний сумчанин получил коронавирусный подарок на день рождения
Сегодня 11:33
view counter

Статьи

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
Сегодня 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
Вчера 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.