На Сумщине экоинспекторы не допустили браконьерства

Однако, в настоящее время в охотничьих угодьях действует «Сезон тишины» - период рождения и вскармливания зверушек и птенцов. Следовательно, любая охота по всей территории Сумщины пока запрещена.
Благодаря оперативным действиям сотрудников отдела экоконтроля ПЗФ, лесов и растительного мира, браконьеры не успели уничтожить ни одного животного. Но за попытку незаконного добывания дичи на всех пяти горе-охотников были составлены протоколы по ч. 1 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно вынесенных экоинспекторами постановлений, нарушителям придется заплатить максимальный штраф - по 1020 гривен каждому.
Кроме того, у одного из браконьеров не было разрешения на оружие, а потому охотничье ружье у него было изъято.
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