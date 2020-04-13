На Сумщине экоинспекторы не допустили браконьерства Во время рейда по территории Глуховского района неподалеку с. Иващенково работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области задержали пятерых вооруженных охотников.

Однако, в настоящее время в охотничьих угодьях действует «Сезон тишины» - период рождения и вскармливания зверушек и птенцов. Следовательно, любая охота по всей территории Сумщины пока запрещена.

Благодаря оперативным действиям сотрудников отдела экоконтроля ПЗФ, лесов и растительного мира, браконьеры не успели уничтожить ни одного животного. Но за попытку незаконного добывания дичи на всех пяти горе-охотников были составлены протоколы по ч. 1 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно вынесенных экоинспекторами постановлений, нарушителям придется заплатить максимальный штраф - по 1020 гривен каждому.

Кроме того, у одного из браконьеров не было разрешения на оружие, а потому охотничье ружье у него было изъято.