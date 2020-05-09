В Сумах приоткрыли терапевтический корпус областной клинической больницы Сегодня, 29 мая, прошло открытие терапевтический корпус областной клинической больницы.

Комфортные палаты со специальными кроватями, необходимое оборудование, светлые коридоры и современные санитарные комнаты - именно таков новый терапевтический корпус В областной больнице, расположенном в Сумах по ул. Колпака, 18. Корпус был реконструирован на средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета.

В 2019 году на реконструкцию этого корпуса было выделено почти 34,6 млн грн. Из них из ГФРР - более 21,8 млн грн, из областного бюджета - более 12,4 млн грн.

Главный врач областной клинической больницы Владимир Горох сообщил, что на сегодня в больнице на ул. Ковпака полноценно работают 9 отделений. В открытом корпусе в настоящее время функционируют нефрологическое, гематологическое отделение и отделение физической реабилитации.

«Хирургическое отделение пока на ул. Троицкой. Но в будущем мы планируем, чтобы хирургия тоже была на ул. Ковпака. И мы бы имели, без преувеличения, настоящий медицинский городок. А корпусы I и III областной больницы на ул. Троицкой планируем передать под онкодиспансер», - рассказал Владимир Горох.

Корпус В открыт, но его реконструкция продолжается. В 2020 году на достройку второй очереди будет использовано 24,6 млн грн из ГФРР и 2,7 млн грн из областного бюджета. За эти средства будет осуществлено достройку гаражей, овощехранилища, подвальных помещений, которые будут приспособлены под кабинеты для процедур и т.п.