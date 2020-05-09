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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52267

В Тростянце мошенники обогатились за счет местного пенсионера

Неизвестные злоумышленники воспользовались давней схемой «ваш родственник в полиции».

В дежурную часть Тростянецкого отделения полиции обратился 80-летний пострадавший. Житель райцентра рассказал, что буквально полчаса назад ему позвонила неизвестная женщина. Она назвалась работником полиции и сообщила, что его дочь совершила ДТП, в результате чего пострадал прохожий. На лечение последнего вроде бы нужно немедленно передать 25 000 гривен. Мол, в противном случае виновницt аварии грозит тюремное заключение. И когда пенсионер ответил, что таких денег у него нет, та согласилась и на меньшую сумму, 12800 гривен - все, что имел пенсионер. Она была настолько убедительна, что пожилой мужчина немедленно перечислил деньги через терминал самообслуживания.

Он четко выполнил все указания собеседницы, ни на минуту не усомнившись в правдивости ее слов. И только потом, когда вернулся домой, решил позвонить дочери. Последняя сообщила, что ни в какое ДТП не попадала.

Пострадавший сообщил о данном факте в полицию. С помощью оперативности полицейских из-за остановки транзакции пенсионеру удалось вернуть 2500 гривен. Если бы он обратился сразу, с большой вероятностью ему бы вернули деньги в полном объеме.

Сейчас по факту преступления следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры для установления личности злоумышленницы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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