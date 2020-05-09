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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17181

В Путивле поймали наркодилера

Задержали жителя райцентра в момент продажи очередной «дозы».

Когда сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что 39-летний путивлянин может быть причастен к распространению на территории Путивльского района психотропных и наркотических веществ, в полиции данную информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины и начали досудебное следствие.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт сбыта фигурантом за 350 гривен очередной «дозы». Впоследствии экспертные исследования подтвердили, что в свертке был именно амфетамин.

Имея санкцию суда на обыск помещения, работники полиции пришли к нему домой. И нашли и изъяли около 10 граммов наркотического сырья и психотропа, а также самодельное устройство для употребления наркотических средств. Сейчас все «находки» направлены на соответствующие исследование.

Следователи решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. За сбыт наркотиков ему может грозить лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодидер Наркотики

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