В Путивле поймали наркодилера

Когда сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что 39-летний путивлянин может быть причастен к распространению на территории Путивльского района психотропных и наркотических веществ, в полиции данную информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины и начали досудебное следствие.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт сбыта фигурантом за 350 гривен очередной «дозы». Впоследствии экспертные исследования подтвердили, что в свертке был именно амфетамин.
Имея санкцию суда на обыск помещения, работники полиции пришли к нему домой. И нашли и изъяли около 10 граммов наркотического сырья и психотропа, а также самодельное устройство для употребления наркотических средств. Сейчас все «находки» направлены на соответствующие исследование.
Следователи решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. За сбыт наркотиков ему может грозить лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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