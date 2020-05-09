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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:49418

Сумчане просят оборудовать «лежачего полицейского» возле школы

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безопасность учеников школы № 26».

«Жители Химгородска, а особенно родители учеников школы №26, очень встревожены появлением двустороннего движения по ул. Ахтырская.

Если невозможно вернуть одностороннее движение, то хотя бы нужно обезопасить переход учащихся через эту улицу в школу.

Прошу создать искусственную неровность с обеих сторон пешеходного перехода напротив школы.

Сама не однократно видела, с какой скоростью передвигается автотранспорт по этой улице, и 1 из 6 водителей останавливается или уменьшает скорость перед этим пешеходным переходом», - пишет автор петиции Олейник Алена Александровна.

По состоянию на 30 мая петицию подписали 24 человека из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Общество Ахтырская Лежачий полицейский Петиция Школа № 26

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