Сумчане просят оборудовать «лежачего полицейского» возле школы

«Жители Химгородска, а особенно родители учеников школы №26, очень встревожены появлением двустороннего движения по ул. Ахтырская.
Если невозможно вернуть одностороннее движение, то хотя бы нужно обезопасить переход учащихся через эту улицу в школу.
Прошу создать искусственную неровность с обеих сторон пешеходного перехода напротив школы.
Сама не однократно видела, с какой скоростью передвигается автотранспорт по этой улице, и 1 из 6 водителей останавливается или уменьшает скорость перед этим пешеходным переходом», - пишет автор петиции Олейник Алена Александровна.
По состоянию на 30 мая петицию подписали 24 человека из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 44 дня.
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