Сумчане просят оборудовать «лежачего полицейского» возле школы На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безопасность учеников школы № 26».

«Жители Химгородска, а особенно родители учеников школы №26, очень встревожены появлением двустороннего движения по ул. Ахтырская.

Если невозможно вернуть одностороннее движение, то хотя бы нужно обезопасить переход учащихся через эту улицу в школу.

Прошу создать искусственную неровность с обеих сторон пешеходного перехода напротив школы.

Сама не однократно видела, с какой скоростью передвигается автотранспорт по этой улице, и 1 из 6 водителей останавливается или уменьшает скорость перед этим пешеходным переходом», - пишет автор петиции Олейник Алена Александровна.

По состоянию на 30 мая петицию подписали 24 человека из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 44 дня.