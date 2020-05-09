Участники чемпионата Сумщины сыграли товарищеские матчи

Чемпион и четвертая команда первой лиги прошлого сезона сыграли в результативную ничью 3:3. В составе севериновского «Колоса» забивали Виталий Захарченко (дважды) и Вадим Пивненко, в составе белопольского «Аграрника-Авангарда» Владимир Журба (дважды) и Игорь Резник.
Бронзовый призер первой лиги краснопольский «Явор» и «Недригайлива-2003» забили по мячу: Александр Стрыбак открыл счет в матче, Владислав Таранченко сравнял счет, – 1:1.
Серебряный призер первой лиги «Украина-Аграрная» (Токари) встретился с бронзовым призером высшей глуховским «Велетнем». Победу 0:2 праздновали глуховчане благодяря голам Дениса Савченко и Дмитрия Тарабара, сообщает АФСО.
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