Участники чемпионата Сумщины сыграли товарищеские матчи В преддверии начала сезона в чемпионате области по футболу прошел ряд контрольных поединков.

Чемпион и четвертая команда первой лиги прошлого сезона сыграли в результативную ничью 3:3. В составе севериновского «Колоса» забивали Виталий Захарченко (дважды) и Вадим Пивненко, в составе белопольского «Аграрника-Авангарда» Владимир Журба (дважды) и Игорь Резник.

Бронзовый призер первой лиги краснопольский «Явор» и «Недригайлива-2003» забили по мячу: Александр Стрыбак открыл счет в матче, Владислав Таранченко сравнял счет, – 1:1.

Серебряный призер первой лиги «Украина-Аграрная» (Токари) встретился с бронзовым призером высшей глуховским «Велетнем». Победу 0:2 праздновали глуховчане благодяря голам Дениса Савченко и Дмитрия Тарабара, сообщает АФСО.