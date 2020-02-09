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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Шостке провели турнир по пляжному волейболу

30 мая в Шостке провели межрегиональный турнир по пляжному волейболу.

За призы соревновались 17 мужских и 7 женских команд.

Мужчины:

1.Кирилл Клочко/Татаренко Богдан(Чернигов)

2.Денис Копич/Владимир Леоненко(Чернигов)

3.Бондаренко Роман/Небылица Александр (Шостка)

4.Гладун Максим/ Швец Дмитрий (Сумы)

Женщины

1. Гращенко Татьяна /Корчевская Александра (Киев)

2. Фенько Влада/Болотникова Елена (Сумы)

3. Кадурина Виталина/Маландий Татьяна(Сумы)

4. Рубец Мария/ Овчинникова Наталья(Киев)

Спорт Пляжный волейбол

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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