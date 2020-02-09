В Шостке провели турнир по пляжному волейболу

За призы соревновались 17 мужских и 7 женских команд.
Мужчины:
1.Кирилл Клочко/Татаренко Богдан(Чернигов)
2.Денис Копич/Владимир Леоненко(Чернигов)
3.Бондаренко Роман/Небылица Александр (Шостка)
4.Гладун Максим/ Швец Дмитрий (Сумы)
Женщины
1. Гращенко Татьяна /Корчевская Александра (Киев)
2. Фенько Влада/Болотникова Елена (Сумы)
3. Кадурина Виталина/Маландий Татьяна(Сумы)
4. Рубец Мария/ Овчинникова Наталья(Киев)
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