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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03178

Сайт, разработанный шосткинскими школьниками, вошел в семерку лучших сайтов Всеукраинского конкурса

Команда учеников 9-А класса Шосткинской специализированной школы № 1 в составе Андрея Швеца, Дениса Голуба, Анастасии Семененко, Софии Галич, Виктории Кравченко во главе с учителем украинского языка и литературы Инной Андрущенко принимала участие во Всеукраинском конкурсе сайтов «Литературная визитка края».

Команда школы разработала и наполнила сайт, посвященный известному земляку – Пантелеймону Кулишу. Эта работа вошла в семерку лучших из 135 представленных на конкурс из разных регионов Украины, пишет Шостка.инфо.

– Свои умения и навыки планируем усовершенствовать на бесплатных оnlinе-курсах «Основы Web-разработки» от Львовской Logos IT Academy; а еще читайте интервью с нами в журнале «Одноклассник», – сообщается на Фейсбук-странице Шосткинской школы №1.

С Сумщины участников больше не было.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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