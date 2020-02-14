Сайт, разработанный шосткинскими школьниками, вошел в семерку лучших сайтов Всеукраинского конкурса

Команда школы разработала и наполнила сайт, посвященный известному земляку – Пантелеймону Кулишу. Эта работа вошла в семерку лучших из 135 представленных на конкурс из разных регионов Украины, пишет Шостка.инфо.
– Свои умения и навыки планируем усовершенствовать на бесплатных оnlinе-курсах «Основы Web-разработки» от Львовской Logos IT Academy; а еще читайте интервью с нами в журнале «Одноклассник», – сообщается на Фейсбук-странице Шосткинской школы №1.
С Сумщины участников больше не было.
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