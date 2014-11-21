У Сумах виплатили кошти родинам Героїв України Члени сімей трьох осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року № 144, отримали одноразову грошову винагороду.

Одержувачами одноразової грошової винагороди за рахунок коштів державного бюджету є громадяни України з числа:

- осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»;

- членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно, або у разі смерті Героя України.

До членів сім`ї Героя України належать дружина (чоловік), діти, батьки.

Грошова винагорода виплачується Герою України або рівними частинами членам сім`ї, якщо її не було виплачено Герою України у зв`язку з його смертю (загибеллю), в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленому для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому особі присвоєно звання Герой України.

Відповідна винагорода особам, яким звання Герой України присвоєно до 1 січня 2020 року, чи членам їх сімей (у разі присвоєння звання посмертно) в поточному році виплачується у розмірі 105 тис. 100 гривень.

В межах Сумської міської об’єднаної територіальної громади мешкають члени сімей трьох осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно. Кожна з родин вже отримала відповідну винагороду.