У Сумах виплатили кошти родинам Героїв України

Одержувачами одноразової грошової винагороди за рахунок коштів державного бюджету є громадяни України з числа:
До членів сім`ї Героя України належать дружина (чоловік), діти, батьки.
Грошова винагорода виплачується Герою України або рівними частинами членам сім`ї, якщо її не було виплачено Герою України у зв`язку з його смертю (загибеллю), в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленому для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому особі присвоєно звання Герой України.
Відповідна винагорода особам, яким звання Герой України присвоєно до 1 січня 2020 року, чи членам їх сімей (у разі присвоєння звання посмертно) в поточному році виплачується у розмірі 105 тис. 100 гривень.
В межах Сумської міської об’єднаної територіальної громади мешкають члени сімей трьох осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно. Кожна з родин вже отримала відповідну винагороду.
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