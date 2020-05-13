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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4696

На Сумщине будут судить обвиняемого в убийстве одного человека и покушении на убийство другого

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего парня, который во время конфликта лишил жизни 27-летнего гражданина Грузии и ранил его 24-летнего товарища.

Речь идет о событии, которое произошло 17 февраля 2020 года ночью в г. Шостка. Тогда между двумя компаниями посетителей кафе произошел конфликт из-за девушек, которые также отдыхали в заведении. Несколько мужчин продолжили выяснять отношения уже на улице. Между ними завязалась драка, во время которой обвиняемый около 6 раз ударил ножом гражданина Грузии, после чего нанес несколько ножевых ранений его товарищу. Иностранец скончался на месте происшествия, другой пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 15 \ п.13 ч. 2 ст. 115 (незаконченное покушение на умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершало умышленное убийство) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Убийство

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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