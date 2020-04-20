На Сумщине браконьер поймал 180 раков 2 июня государственными инспекторами Сумского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение Правил рыболовства.

Инцидент произошел на водоеме в с. Новая Слобода Путивльского района. Около полуночи житель с. Пески Бурынского района собрал 180 экз. раков, общим весом 5 кг без помощи орудий лова. Сумма ущерба составила 4590 грн.

На лицо составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства - просьба срочно сообщать по телефону телефонной «горячей линии» Сумского рыбоохранного патруля (096) 838-25-70 или (0542) 77-90-13.

Справочная информация:

Напоминаем, продолжается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов на водохранилищах - до 9 июня 2020 года, на прудах, озерах и других придаточных водоемах - до 30 июня включительно. Запрещается всякий лов раков в период вынашивания ими икры, личинок, первой линьки до 9 июня 2020 года.