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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:15448

Кому в Сумах отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с устранением порыва на водопроводной сети диаметром 300 мм сегодня, 3 июня, в 9:00 прекращена подача воды по следующим адресам:

- №№ 20, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, б, а, 79, 81а, в, 85, 87, 89, 91 по улице Ковпака;

- №№ 43а, 43б по улице Романа Атаманюка;

- на Веретеновке.

После устранения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды

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