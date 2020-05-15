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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11238

Лето придет на Сумщину к концу недели

Циклоны, которые обусловливали дождливую, прохладную погоду продержат сумчан в осаде еще пару дней, после чего синоптики ожидают приход метеорологического лета.

4 - 5 июня в Сумской области ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами, местами град. Ветер юго-западный 5-10 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +16 .. + 21 °С.

На выходных 6-7 июня преимущественно без осадков, ветер южный 5-10 м/с. Температура существенно повысится и составит ночью +13 .. + 18 °С, днем +22 .. + 27 °С.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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