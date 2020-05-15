Лето придет на Сумщину к концу недели

4 - 5 июня в Сумской области ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами, местами град. Ветер юго-западный 5-10 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +16 .. + 21 °С.
На выходных 6-7 июня преимущественно без осадков, ветер южный 5-10 м/с. Температура существенно повысится и составит ночью +13 .. + 18 °С, днем +22 .. + 27 °С.
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