Сумские патрульные 50 раз помогали сумчанам бороться с непогодой Почти 50 различных сообщений, связанных с непогодой, проработали сумские патрульные вечером 4 июня.

4 июня, с 17 часов, в Сумах значительно ухудшились погодные условия, которые сопровождались ливнями и сильными порывами ветра. С этого момента патрульные полицейские начали получать информационные обращения разного характера. Наибольшее количество обращений было связано с падением деревьев, повреждения имущества, автомобилей и электролиний.

Инспекторы оттягивали ветви с проезжей части, обеспечивали безопасность дорожного движения, ограждали проблемные места светоотражающей лентой и сообщали соответствующие службы о последствиях непогоды, чтобы они их ликвидировали.

Патрульная полиция Сумской области обращается к гражданам! В период ухудшения погодных условий, будьте особенно внимательны на дороге! Чтобы избежать повреждений транспортных средств, оставляйте автомобили в безопасных местах. Берегите себя!