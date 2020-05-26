Розширено перелік фізичних осіб-підприємців, що зможуть отримати «карантинну» допомогу на дітей

До змін даний вид допомоги мали можливість отримувати громадяни, які сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за всі календарні місяці 2019 року або внески проводилися протягом всього минулого року після державної реєстрації.

Відтепер до отримувачів допомоги будуть відноситися і ті особи, що зареєструвалися як фізичні особи-підприємці у січні – березні 2020 року, та ті, що отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, та звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Зазначеній категорії осіб допомога призначатиметься та виплачуватиметься починаючи з травня 2020 року у випадку, коли звернення за нею надійде протягом червня.

Додаткову інформацію можна отримати за багатоканальним номером телефону 788-888.