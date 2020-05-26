На Сумщине болеют коронавирусом 4 медика Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его слова, три случая в Сумах и один в Боромле Тростянецкого района. Эти случаи связаны между собой парами. Был первый случай, который потянул за собой контактный случай: врач и медсестра Центра участников боевых действий и две медсестры Центральной городской больницы – одна из Сум, вторая из Боромли.