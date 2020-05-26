На Сумщине болеют коронавирусом 4 медика

По его слова, три случая в Сумах и один в Боромле Тростянецкого района. Эти случаи связаны между собой парами. Был первый случай, который потянул за собой контактный случай: врач и медсестра Центра участников боевых действий и две медсестры Центральной городской больницы – одна из Сум, вторая из Боромли.
Несмотря на 11 подтвержденных случаев коронавируса за последние сутки Сумская область по-прежнему на третьем месте....
Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 5 июня, на брифинге сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
За неделю в Горобовке Белопольского района обнаружили 13 больных коронавирусом....
По состоянию на 5 июня на Сумщине 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....