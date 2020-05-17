Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в эти выходные в Сумах ожидаются небольшие дожди и постепенное потепление.

В субботу, 6 июня, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут 16-17 °С тепла, днем 18-25 °С.

На следующий день, в воскресенье, 7 июня, характер погоды несколько изменится, - весь день в Сумах сохранится ясная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-3 м/с. Столбики термометров покажут ночью 15-16 °С тепла, днем 21-26 °С.

Уже в понедельник, 8 июня, в Сумы вернется малооблачная погода. Без осадков. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 22-27 °С.