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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16298

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в эти выходные в Сумах ожидаются небольшие дожди и постепенное потепление.

В субботу, 6 июня, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут 16-17 °С тепла, днем 18-25 °С.

На следующий день, в воскресенье, 7 июня, характер погоды несколько изменится, - весь день в Сумах сохранится ясная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-3 м/с. Столбики термометров покажут ночью 15-16 °С тепла, днем 21-26 °С.

Уже в понедельник, 8 июня, в Сумы вернется малооблачная погода. Без осадков. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 22-27 °С.

Общество Прогноз погоды

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