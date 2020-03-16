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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31284

Глуховчанин выпрыгнул с третьего этажа: не выжил

Трагедия произошла сегодня, 5 июня, по улице Циолковского.

По свидетельствам жильцов дома, в одной из комнат общежития на третьем этаже часто собирались люди, злоупотребляли алкоголем, шумели. Неоднократно приходилось вызывать полицию и разгонять постояльцев.

Сегодняшние посиделки проходили по схожему сценарию, а завершились смертью 38-летнего сожителя хозяйки дома. Он прыгнул в окно, упал на асфальт. Из-за несовместимых с жизнью травм скончался.

На месте работала оперативно-следственная группа, приехала «скорая», пишет Глухів.інфо.

Право Самоубийство

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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