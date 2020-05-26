Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:44149

Сумчанин заплатил 70 тысяч за виртуальное авто

Попытка приобрести новый легковой автомобиль обернулась для жителя Сум потерей всех сбережений.

С заявлением о мошенничестве в Сумской отдел полиции обратился 31-летний сумчанин. Мужчина рассказал, что его обманули на 70 000 гривен. По словам заявителя, он давно мечтал о новой машине, поэтому периодически просматривал объявления на сайтах. И вот недавно нашел желаемое предложение. Цена и состояние машины его полностью устроили. По условиям продавца необходимо было перечислить предоплату на банковскую карточку. Однако заявитель решил перестраховаться и запросил неизвестного фото его документов. А как только получил фотографии, не теряя времени, согласился, и без всяких сомнений перечислил деньги. А уже через некоторое время продавец перестал выходить на связь. Только тогда сумчанин и понял, что стал жертвой мошенника.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Работники полиции в очередной раз предостерегают граждан быть внимательными во время покупок в Интернете. И советуют не переходить по сомнительным ссылкам, и тем более - ни в коем случае посылать деньги на чужие счета неизвестным лицам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Вчера 16:05

Конотопчанка отдала аферистам 21 тысячу

69-летняя жительница Конотопа рассказала правоохранителям, что неизвестный собеседник, назвавшись врачом одной из зарубежных клиник, сообщил, что ее сын якобы попал...

03.06.2020 12:07

В Сумах фейковый внук обобрал 81-летнюю пенсионерку

Чтобы обогатиться, преступники использовали известную мошенническую схему с «внуком» и добились того, что заставили 81-летнюю сумчанку отдать им 30 000...

01.06.2020 13:12

В Сумах полиция разыскивает мошенников, которые выманили у своих жертв 100 тысяч

За эти выходные в областном центре жертвами мошеннический действий стали три пенсионерки, которые, поговорив с мошенниками, понесли убытки на общую...

30.05.2020 14:04

В Шостке псевдобанкир снял с банковской карты пенсионера почти 13 000 гривен

Пытаясь «разблокировать» свою банковскую карточку, 69-летний житель Шостки назвал неизвестному телефонному собеседнику коды доступа к своему финансовому документу. В результате...

30.05.2020 11:52

В Тростянце мошенники обогатились за счет местного пенсионера

Неизвестные злоумышленники воспользовались давней схемой «ваш родственник в полиции»....

Новости

На Сумщине пятая смерть от коронавируса
Сегодня 15:16
На Сумщине новые случаи коронавируса в трех районах
Сегодня 09:25
На Сумщине 11 новых случаев коронавируса за сутки
Сегодня 09:07
Сумской исполком несмотря на продолжение эпидемии смягчил карантин
Вчера 15:01
На выезде из Шостки перевернулся лесовоз
Сегодня 15:48
Сумчанин заплатил 70 тысяч за виртуальное авто
Сегодня 15:44
В Сумах украли ноутбук из детсада
Сегодня 15:27
На Сумщине глава сельсовета подозревается в завладении бюджетными средствами
Сегодня 15:06
В Сумах акрыли подпольный мини-завод по производству спирта
Сегодня 14:47
В Сумах пройдут торжества по случаю 100-летия Ивана Кожедуба
Сегодня 14:43
В Конотопе объявили подозрение общественному активисту в избиении одного из жителей райцентра
Сегодня 14:33
Глуховчанин выпрыгнул с третьего этажа: не выжил
Сегодня 14:31
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.