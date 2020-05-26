Сумчанин заплатил 70 тысяч за виртуальное авто

С заявлением о мошенничестве в Сумской отдел полиции обратился 31-летний сумчанин. Мужчина рассказал, что его обманули на 70 000 гривен. По словам заявителя, он давно мечтал о новой машине, поэтому периодически просматривал объявления на сайтах. И вот недавно нашел желаемое предложение. Цена и состояние машины его полностью устроили. По условиям продавца необходимо было перечислить предоплату на банковскую карточку. Однако заявитель решил перестраховаться и запросил неизвестного фото его документов. А как только получил фотографии, не теряя времени, согласился, и без всяких сомнений перечислил деньги. А уже через некоторое время продавец перестал выходить на связь. Только тогда сумчанин и понял, что стал жертвой мошенника.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.
Работники полиции в очередной раз предостерегают граждан быть внимательными во время покупок в Интернете. И советуют не переходить по сомнительным ссылкам, и тем более - ни в коем случае посылать деньги на чужие счета неизвестным лицам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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