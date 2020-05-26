Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина в тройке В Сумской области подтверждено 192 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Это третий результат снизу. Меньше зафиксированных случаев только в Луганской области – 52 и Херсонской – 179.

Всего по Украине подтверждено 26514 случаев COVID-19, из них 11 812 выздоровели, 777 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 550 случаев.

Всего в Украине 414 542 образца исследованы методом ПЦР и 40624 образца - методом ИФА.

В общем заболели 1903 детей и 5016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7982 человек, из них 313 детей и 949 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждался 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2781 медработник и 855 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1116 (721 выздоровели)

- Волынская обл. - 1037 (297 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 965 (484 выздоровели)

- Донецкая обл. - 203 (121 выздоровели)

- Житомирская обл. - 870 (500 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1301 (568 выздоровели)

- Запорожская обл. - 488 (286 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1533 (916 выздоровели)

- г. Киев - 3375 (888 выздоровели)

- Киевская обл. - 1748 (533 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 546 (416 выздоровели)

- Луганская обл. - 52 (43 выздоровели)

- Львовская обл. - 2053 (506 выздоровели)

- Николаевская обл. - 307 (195 выздоровели)

- Одесская обл. - 986 (368 выздоровели)

- Полтавская обл. - 273 (255 выздоровели)

- Ривненская обл. - 2014 (1082 выздоровели)

- Сумская обл. - 192 (158 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1255 (977 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1222 (491 выздоровел)

- Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 509 (321 выздоровел)

- Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3585 (1108 выздоровели)

- Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).