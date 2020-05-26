Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04978

Ситуация с коронавирусом в Украине: Сумщина в тройке

В Сумской области подтверждено 192 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Это третий результат снизу. Меньше зафиксированных случаев только в Луганской области – 52 и Херсонской – 179.

Всего по Украине подтверждено 26514 случаев COVID-19, из них 11 812 выздоровели, 777 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 550 случаев.

Всего в Украине 414 542 образца исследованы методом ПЦР и 40624 образца - методом ИФА.

В общем заболели 1903 детей и 5016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7982 человек, из них 313 детей и 949 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждался 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2781 медработник и 855 детей. 39 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1116 (721 выздоровели)

- Волынская обл. - 1037 (297 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 965 (484 выздоровели)

- Донецкая обл. - 203 (121 выздоровели)

- Житомирская обл. - 870 (500 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1301 (568 выздоровели)

- Запорожская обл. - 488 (286 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1533 (916 выздоровели)

- г. Киев - 3375 (888 выздоровели)

- Киевская обл. - 1748 (533 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 546 (416 выздоровели)

- Луганская обл. - 52 (43 выздоровели)

- Львовская обл. - 2053 (506 выздоровели)

- Николаевская обл. - 307 (195 выздоровели)

- Одесская обл. - 986 (368 выздоровели)

- Полтавская обл. - 273 (255 выздоровели)

- Ривненская обл. - 2014 (1082 выздоровели)

- Сумская обл. - 192 (158 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1255 (977 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1222 (491 выздоровел)

- Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 509 (321 выздоровел)

- Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3585 (1108 выздоровели)

- Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).

Общество Коронавирус

По тематике

Мэр Тростянца рассказал подробности о смерти больного коронавирусом
Сегодня 11:13

Мэр Тростянца рассказал подробности о смерти больного коронавирусом

5 июня в Тростянецкой городской больнице скончался тростянчанин пенсионного возраста, у которого несколько дней назад ПЦР-анализы, которые поступили из областной...

В Сумах два новых случая коронавируса
Сегодня 10:52

В Сумах два новых случая коронавируса

По состоянию на 6 июня в Сумской области уже 192 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине +4 случая коронавируса
Сегодня 09:01

На Сумщине +4 случая коронавируса

На утро 6 июня на Сумщине подтверждено 192 случая коронавирусной болезни COVID-19....

Коронавирус. Старые поговорки на новый лад
Вчера 16:25

Коронавирус. Старые поговорки на новый лад

Период карантина в стране дал новую тему для шуток. По-новому зазвучали старые поговорки....

Сумщина в ТОП-3 по наименьшему количеству выявленных случаев COVID-19
Вчера 12:13

Сумщина в ТОП-3 по наименьшему количеству выявленных случаев COVID-19

Несмотря на 11 подтвержденных случаев коронавируса за последние сутки Сумская область по-прежнему на третьем месте....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.