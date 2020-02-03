В Сумах займутся тротуарами и парковками возле больниц на Троицкой Такое поручение дал департаменту инфраструктуры и отделу здравоохранения мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 9 июня, во время аппаратного совещания.

- Вы помните, какая была парковка возле детской больницы на Троицкой? – спросил мэр у замначальницы горотдела здравоохранения Наталь Кипенко. – Там не было парковки, машины становились где придется, на тротуарах, на газонах. Теперь мы сделали, и все поменялось. Также нужно сделать и возле роддома. Чтобы детей забирали в нормальной обстановке. И обратите внимание на тротуары.

- По тротуарам уже есть проекты, будем работать, тем более, что есть решение суда по предписания прокуратуры о тротуарах возле учебных и учебных заведениях, - сказал директор департамента инфраструктуры Александр Журба.

- А вы следите, - обратился мэр к Наталье Кипенко. – Вы тоже должны быть лоббистом этих процессов возле больниц.