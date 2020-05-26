В Сумах снова митингуют мусорщики Работники ООО «А-Муссон» снова собрались под стенами горсовета в Сумах.

Утром 9 июня на площади Независимости у Сумского городского совета собрались работники предприятия «А-Муссон», которое вывозит мусор в Сумах. Они не согласны с результатами конкурса, согласно которому предприятие потеряло часть города, которую обслуживало предыдущие 5 лет, пишет UA:СУМИ.

По результатам последнего конкурса, вывозить мусор в Сумах будут два предприятия – «А-Муссон» и «Сервисресурс». Город между ними поделили пополам. Ранее «А-Муссон» обслуживал 3/4 территории.

Работники предприятия планируют собираться у городского совета и 10 июня. Они требуют, чтобы депутаты не утверждали результаты конкурса на сессии.