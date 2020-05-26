Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56304

В Сумах снова митингуют мусорщики

Работники ООО «А-Муссон» снова собрались под стенами горсовета в Сумах.

Утром 9 июня на площади Независимости у Сумского городского совета собрались работники предприятия «А-Муссон», которое вывозит мусор в Сумах. Они не согласны с результатами конкурса, согласно которому предприятие потеряло часть города, которую обслуживало предыдущие 5 лет, пишет UA:СУМИ.

По результатам последнего конкурса, вывозить мусор в Сумах будут два предприятия – «А-Муссон» и «Сервисресурс». Город между ними поделили пополам. Ранее «А-Муссон» обслуживал 3/4 территории.

Работники предприятия планируют собираться у городского совета и 10 июня. Они требуют, чтобы депутаты не утверждали результаты конкурса на сессии.

Общество
view counter

Новости

На Сумщине плюс 5 случаев коронавируса, один в Сумах
Сегодня 08:30
На Сумщине пятая смерть от коронавируса
05.06.2020 15:16
У части сумчан вода будет с хлоркой
Сегодня 13:20
В Конотопе пожарные тушили возгорание в автогаражном кооперативе
Сегодня 13:10
Химгородок остался без троллейбусов (обновлено)
Сегодня 13:03
Сумской ЖЭК уплатил более миллиона гривен штрафа за использование неоформленного труда
Сегодня 13:00
К 7 годам лишения свободы осуждена женщина за убийство мужа
Сегодня 12:41
Сумская ЦГБ вошла в ТОП-3 по количеству выполненных тромболизисов
Сегодня 12:12
На Сумщине полиция выясняет детали смертельного ДТП
Сегодня 11:58
В Сумах снова митингуют мусорщики
Сегодня 11:56
На Сумщине начали действовать сезонные ограничения движения большегрузного транспорта
Сегодня 11:51
На должность зампрокурора Сумской области назначен днепровский кадр
Сегодня 11:30
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.