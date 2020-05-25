К 7 годам лишения свободы осуждена женщина за убийство мужа

Событие произошло 26 ноября 2017 года в с. Нижняя Сыроватка Сумского района. Второй день подряд по месту жительства семья праздновала день рождения мужа. Во время застолья подвыпивший именинник приревновал жену к товарищу, на этой почве между супругами началась ссора, однако тогда присутствовавшим удалось их успокоить. Когда гости разошлись, мужчина снова начал упрекать жену, а потом, по ее словам, пытался задушить. Женщина вырвалась и выбежала в другую комнату. Вернулась к мужу уже с ножом и сразу ударил его в живот. К удивлению женщины, мужчина сознание не потерял и начал сопротивляться, поэтому она схватила кастрюлю и несколько раз ударила его по голове. От полученных травм 69-летний потерпевший скончался на месте. Об убийстве мужа женщина сама сообщила в полицию.
В суде обвиняемый уверяла, что не планировала убивать своего мужа, только хотела его остановить. По приговору суда женщина признана виновной по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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