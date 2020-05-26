Сумской ЖЭК уплатил более миллиона гривен штрафа за использование неоформленного труда За допуск к работе 10 работников без заключения с ними трудового договора и без уведомления органов ГФС об их принятии на ООО «Бытсервис Сумы» Управлением Гоструда в Сумской области была наложена штрафная санкция.

Пройдя три судебные инстанции, которые подтвердили правомерность действий Управления Гоструда, по привлечению предприятия к ответственности, субъектом хозяйствования уплачен штраф в 1116900 грн в полном объеме.

Постановление о наложении штрафной санкции за нарушение требований трудового законодательства, которые были установлены в ходе инспекционного посещения предприятия, вынесенное ответственным должностным лицом Управления Гоструда 30 августа 2018 года. В органы исполнительной службы постановление было направлено Управлением Гоструда 9 октября 2018 года.

Лишь 6 февраля 2020 года в Управление Гоструда поступила Постановление «Об окончании исполнительного производства» от 31.01.2020 ОП №57430699 Отдела принудительного исполнения решений Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Сумской области Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы). Согласно этому постановлению главным государственным исполнителем Отдела Дегтяренко В.А. указано, что при принудительном исполнении долг ООО «Бытсервис Сумы» уплачено в полном объеме, в связи с чем исполнительное производство окончено на основании пункта 9 части 1 статьи 39 Закона Украины «Об исполнительном производстве».