ФК «Сумы» выиграл Кубок Свирского 10 июня на поле стадиона «Альянс-Арена» в селе Байрак Липоводолинского района разыграли первый трофей сезона - «Кубок Геннадия Свирского».

В матче встретились чемпионы прошлого сезона в высшей и первой лигах – ФК «Сумы» и «Колос» из Севериновки.

Счет в матче открыли чемпионы первой лиги, а выиграли игру чемпионы высшей. На 39-й минуте «Колос» вперед вывел Андрей Бурдюг, на 44-й сравнял счет Вадим Шаврин, а на 78-й победу «сумчанам» принес Владимир Приемов, - 2:1, сообщает сайт АФСО.