ФК «Сумы» выиграл Кубок Свирского

В матче встретились чемпионы прошлого сезона в высшей и первой лигах – ФК «Сумы» и «Колос» из Севериновки.
Счет в матче открыли чемпионы первой лиги, а выиграли игру чемпионы высшей. На 39-й минуте «Колос» вперед вывел Андрей Бурдюг, на 44-й сравнял счет Вадим Шаврин, а на 78-й победу «сумчанам» принес Владимир Приемов, - 2:1, сообщает сайт АФСО.
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