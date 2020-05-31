Число заболевших коронавирусом на Сумщине перевалило за две сотни На утро 11 июня в Сумской области уже 203 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки добавилось 5 новых случаев. Всего вылечилось на Сумщине уже 159 человек (0 за сутки). Лечатся 39, умерли пятеро. Всего обработано 951 подозрение на коронавирус.