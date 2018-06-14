Легендарный сумской донор сдал 130 л крови Сегодня, 11 июня, в Сумском областном совете поздравляли тех, кто делится своей кровью ради жизни других.

На сегодня в области более чем 4000 доноров имеют звание Почетных. Это означает, что они 40 раз безвозмездно сдавали кровь или 60 - плазму. 45 заслуженных доноров – которые не менее 100 раз сдавали кровь или 120 - плазму на благотворительной основе.

Доноров благодарили, дарили ценные подарки и вручали грамоты Сумского областного совета и Центра службы крови. Выдающиеся доноры Сумщины - Александр Ткачев, который сдал 130 литров крови, и одна из зачинателей безвозмездного донорства в стране Раиса Волжина получили дипломы «Легенда донорского движения».

А еще доноры получили маленькие сувениры - куклы-мотанки от школьников Великописаревской специализированной школы - воспитанников кружка народоведения станции юных натуралистов, которые поддерживают донорское движение, сообщает сайт облсовета.