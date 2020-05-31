Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23349

Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 12 июня в Сумской области подтверждено 204 случая коронавируса, вылечился 161 человек.

По проценту выздоровевших – 78,9% - Сумщина на 5-ом месте в Украине.

ТОП-10:

- Херсонская обл. - 179 (174 выздоровели) - 97,2%

- Полтавская обл. - 277 (256 выздоровели) – 92,4%

- Луганская обл. - 54 (45 выздоровели) – 83,3%

- Кировоградская обл. - 568 (453 выздоровели) – 79,8%

- Сумская обл. - 204 (161 выздоровели) – 78,9%

- Тернопольская обл. - 1372 (1007 выздоровели) – 73,4%

- Хмельницкая обл. - 529 (387 выздоровели) – 73,2%

- Днепропетровская обл. - 983 (702 выздоровели) – 71,4%

- Черкасская обл. - 517 (352 выздоровели) – 68,1%

- Николаевская обл. - 316 (206 выздоровели) – 65,2%

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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