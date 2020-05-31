Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса На утро 12 июня в Сумской области подтверждено 204 случая коронавируса, вылечился 161 человек.

По проценту выздоровевших – 78,9% - Сумщина на 5-ом месте в Украине. ТОП-10: - Херсонская обл. - 179 (174 выздоровели) - 97,2% - Полтавская обл. - 277 (256 выздоровели) – 92,4% - Луганская обл. - 54 (45 выздоровели) – 83,3% - Кировоградская обл. - 568 (453 выздоровели) – 79,8% - Сумская обл. - 204 (161 выздоровели) – 78,9% - Тернопольская обл. - 1372 (1007 выздоровели) – 73,4% - Хмельницкая обл. - 529 (387 выздоровели) – 73,2% - Днепропетровская обл. - 983 (702 выздоровели) – 71,4% - Черкасская обл. - 517 (352 выздоровели) – 68,1% - Николаевская обл. - 316 (206 выздоровели) – 65,2%