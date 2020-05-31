Сумщина держится в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

По проценту выздоровевших – 78,9% - Сумщина на 5-ом месте в Украине.
ТОП-10:
- Херсонская обл. - 179 (174 выздоровели) - 97,2%
- Полтавская обл. - 277 (256 выздоровели) – 92,4%
- Луганская обл. - 54 (45 выздоровели) – 83,3%
- Кировоградская обл. - 568 (453 выздоровели) – 79,8%
- Сумская обл. - 204 (161 выздоровели) – 78,9%
- Тернопольская обл. - 1372 (1007 выздоровели) – 73,4%
- Хмельницкая обл. - 529 (387 выздоровели) – 73,2%
- Днепропетровская обл. - 983 (702 выздоровели) – 71,4%
- Черкасская обл. - 517 (352 выздоровели) – 68,1%
- Николаевская обл. - 316 (206 выздоровели) – 65,2%
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 12 июня в Украине подтверждено 29753 случая COVID-19, из них 13 464...
По состоянию на 12 июня в Сумской области 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 12 июня в Сумской области уже подтверждено 204 случая заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19....
В связи с осложнением эпидемической ситуации в Тростянецкой громаде, сегодня на совещании городской голова Юрий Бова дал поручение коммунальным службам...
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 11 июня в Украине подтверждено 29070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел,...