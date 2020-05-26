Погода в Сумах: прогноз на выходные

В субботу, 13 июня, в течение суток будет наблюдаться переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью 19-21 °С тепла, днем 30-32 °С выше нуля.
В воскресенье, 14 июня, ожидается осложнение погодных условий и станет прохладнее.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в эти...
Циклоны, которые обусловливали дождливую, прохладную погоду продержат сумчан в осаде еще пару дней, после чего синоптики ожидают приход метеорологического лета....
В связи с выходом активного циклона с юга, 28 мая на Сумщине ожидаются сложные погодные условия....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...