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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3255

Завтра в Сумах будут проверять системы оповещения

В Сумах в среду, 17 июня, состоится техническая проверка системы оповещения населения.

В связи с этим, в полдень в городе будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напоминают, что системe оповещения тестируют в городе регулярно для проверки ее готовности к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому просят сумчан сохранять спокойствие.

Общество Сирены
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