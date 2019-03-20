Завтра в Сумах будут проверять системы оповещения В Сумах в среду, 17 июня, состоится техническая проверка системы оповещения населения.

В связи с этим, в полдень в городе будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напоминают, что системe оповещения тестируют в городе регулярно для проверки ее готовности к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому просят сумчан сохранять спокойствие.