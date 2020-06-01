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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55239

На Сумщині триває акція-марафон «Перемога у нас в крові»

Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації разом із Сумською обласною організацією Товариство Червоного Хреста України проводить акцію-марафон «Перемога у нас в крові» (#ПЕРЕМОГАУНАСВКРОВІ). Захід приурочено до Всесвітнього дня донора крові, що відзначається 14 червня.

Метою акції-марафону є привернення уваги суспільства до проблеми дефіциту крові в банках крові України шляхом залучення спортсменів і видатних особистостей Сумської області до здачі крові задля того, щоб власним прикладом продемонструвати безпечність цієї процедури, а також популяризувати здоровий спосіб життя.

Розуміючи важливість розвитку донорства крові та її компонентів у нашій державі, проблему дефіциту та необхідності поповнення банків крові на постійній основі, що особливо загострилася в умовах карантину в зв’язку з заходами з протидії поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації запрошує приєднатися до благодійного заходу видатних спортсменів, особистостей та всіх охочих Сумського регіону.

Для того, щоб стати донором крові, потрібно з 12 по 19 червня звернутись до Центру служби крові, але перед донацією потрібно дотримуватись дієти: протягом трьох днів не можна вживати аналгетиків та аспірин, двох днів – алкогольні напої, добу – жирну, смажену, копчену їжу, молочні продукти, яйця. Необхідно вживати велику кількість рідини (крім кави та газованих напоїв), за годину до процедури утриматися від куріння.

У реєстратурі Центру служби крові донор отримує анкету особи, яка виявила бажання стати донором, уважно заповнює та ставить підпис в кінці анкети. Після чого проводиться лабораторне обстеження крові.

У разі допуску до здачі крові, під час самої процедури потрібно зробити фото/відео фіксацію. Опублікувати на своїй сторінці Фейсбук або Інстаграм пост зі зверненням до аудиторії #перемогаунасвкрові, завантажити рамку для аватарки, передати виклик друзям.

З питань донації звертатись до координатора донорського руху Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України – Вікторії Стеценко, тел. 099 0574682.

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