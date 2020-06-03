В Шостке новый случай коронавируса

Об этом в Фейсбуке сообщил мэр Шостки Николай Нога.
«После длительного перерыва в городе Сумским лабораторным центром подтвержден случай заболевания короновирусной инфекцией. Женщина, 46 лет, приехала из Киева. В настоящее время лечится в инфекционном отделении ЦРБ», - говорится в сообщении.
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