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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:48280

В Шостке новый случай коронавируса

Болезнь подтвердили у женщины, которая приехала из Киева.

Об этом в Фейсбуке сообщил мэр Шостки Николай Нога.

«После длительного перерыва в городе Сумским лабораторным центром подтвержден случай заболевания короновирусной инфекцией. Женщина, 46 лет, приехала из Киева. В настоящее время лечится в инфекционном отделении ЦРБ», - говорится в сообщении.

Общество Коронавирус
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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