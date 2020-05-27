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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05496

В Сумах нет денег на борьбу с клещами

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Обработка парков, скверов и лесополос от клещей в г. Сумы, и обязать коммунальные хозяйства проводить такие мероприятия на регулярной основе».

«Сейчас сезон клещей. Многие люди и животных страдают от их укусов. В настоящее время изменились климатические условия (теплая зима), а также закрытие санэпидемстанций привело к тому, что популяция клещей выросла в несколько раз. Главное, что клещи очень опасны и являются переносчиками тяжелых заболеваний, которые могут привести к инвалидности или смерти. Уровень заболеваемости боррелиозом вырос в несколько раз.

Клещей сейчас много, и они везде, даже в парках, детских площадках и во дворах.

Это очень насущная проблема, которую срочно нужно решать!!!», - писал автор петиции Павел Молодецкий.

Ответ на электронную петицию сводится к одному предложению: «К сожалению, согласно решению Сумского городского совета от 24.12.2019 года №6248-МР «О бюджете Сумской городской объединенной территориальной громады на 2020 год» по департаменту инфраструктуры города Сумского городского совета, расходы на проведение работ по акарицидной обработке вышеуказанных территорий не предусмотрено. Отмечаем, что при составлении проекта бюджета на 2021 год Ваше предложение будет учтено».

Общество Клещи Петиция
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