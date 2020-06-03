Сумские патрульные задержали телефонного вора (видео) «Задержали мужчину, который похитил мобильный телефон», - такое сообщение получили патрульные 17 июня, около 6:30 утра.

Оперативно прибывшие на место происшествия инспекторы установили, что во время утренней прогулки 22-летний мужчина попросил прохожего дать ему позвонить. Получив телефон, гражданин бросился наутек. Однако бегство оказалась непродолжительным. Данное событие увидел работник роты патрульной службы полиции особого назначения, который вышел на утреннюю пробежку. Он и задержал беглеца, но тот успел выбросить в водоем, как ему казалось, похищенный телефон.

Патрульные надели на него наручники и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

В дальнейшем при проведении поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него мобильный телефон и зип-пакет с веществом, похожим на PVP-соль. Сначала шквал эмоций, а потом крайне расстроенное лицо наблюдалось у задержанного, когда он увидел средство связи.

Выяснилось, что убегая он решил избавиться от вещественного доказательства и выбросил его в озеро, однако ошибся и вместо похищенного телефона гражданин бросил свой собственный.

По данному факту следственными открыты сразу два уголовных производства по факту кражи (185 УК) и незаконное хранение наркотических веществ (309 УК).