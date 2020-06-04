Германия профинансирует три экопроекта на Сумщине Министерство окружающей среды Германии профинансирует девять проектов по адаптации к изменению климата в Украине, три из них на Сумщине.

Об этом сообщил национальный координатор конкурса и проектов Фонда Михаэля Зуккова (Германия) в Украине Анатолий Смалийчук, пишет Медиаколо.

«Проекты выбирались через конкурс идей, который длился с 1 марта по 24 апреля, в начале июня мы объявили победителей. На один проект ориентировочно выделят 10 000 евро. Старт реализации проектов предусмотрено на конец июня - начало июля. Сейчас мы согласовываем детали с победителями», - рассказал Анатолий Смалийчук.

На Сумщине финансирование получат три проекта, которые будут воплощать на территории Деснянского биосферного резервата.

Первый проект - адаптативные методы использования сельскохозяйственных земель. В частности, речь идет о привлечении внимания местных жителей к альтернативным культурам и способам хозяйствования на собственных земельных участках.

«Мы хотим показать местному населению, что не обязательно сажать картофель. Можно огород засадить, например, голубикой, продать ее получить достаточно прибыли, чтобы купить несколько урожаев картофеля, который мог бы родить на этом участке», - пояснил Сергей Кубраков, директор Деснянского-Старогутский нациольного природного парка.

По его словам, в рамках проекта, на территории села, которое входит в состав биосферного резервата, планируют высадить плантацию дикоросов с лекарственными растениями, плантацию с голубикой, плантацию с такими ягодниками, как ежевика и малина. Главная цель - подобрать для Полесья виды культур, которые будут лучше плодоносить в этих условиях.

Второй проект - сохранение плодородия почв Полесья. Предложенный проект направлен на сохранение и повышение плодородия почвы в органическом земледелии, защиту почвы от эрозионных процессов и угасание микробиологических процессов вследствие чрезмерного высушивания и нагрева поверхностного слоя в жаркие засушливые периоды.

Для этого совместно с местным фермером, который выращивает кукурузу и подсолнухи, проведут севооборот. На территории 30 га предлагают посеять сидераты (растения, которые сеют для повышения качества почв), в том числе люпин, горчицу и фацелию. Осенью уже можно будет проверить, насколько улучшилось качество местных почв. По словам авторов проекта, это значительно выгоднее и безопаснее, чем использование искусственных удобрений.

Третий проект - переформирование хвойных монокультур в смешанные, разновозрастные насаждения. Старогутский лесной массив является ядром биосферного резервата Деснянский. Большинство насаждений здесь - сосны. Проведение только санитарно-оздоровительных мер не оздоравливает насаждения.

Поэтому при реализации проекта предполагается часть мертвой древесины оставлять в насаждении и высадить дубы, березы, липы. Задача проекта - найти способы формирования разновозрастных смешанных насаждений, которые будут более устойчивыми чем монокультура.

Все проекты планируют реализовать до конца весны 2021 года.

Конкурс идей, во время которого выбирали победителей, является частью проекта «экосистемных адаптация к изменениям климата и устойчивое региональное развитие путем расширения возможностей украинских биосферных резерватов». Этот проект финансируется Министерством окружающей среды Германии и внедряется в Украине Фондом Михаэля Зуккова совместно с Университетом устойчивого развития Эберсвальде (Германия) и партнерами, которые расположены в пределах биосферных резерватов «Деснянский», «Расточье», «Западное Полесье».