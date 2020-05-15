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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:24301

Глава Сумской ОГА на последнем месте в рейтинге губернаторов

Деловая столица составила традиционный рейтинг губернаторов за первый квартал 2020 г.

Издание сравнивает показатели 23 мирных регионов (без оккупированных АРК и Севастополя и наполовину оккупированных Донетчины и Луганщины) по 20 общественно значимым критериям. Все цифры берутся из сводок Госстата и его территориальных органов.

Первое место у главы Львовской ОГА Максима Козицкого – у него +75,5 балла, дальше – глава винницкой ОГА Владислав Скальский – +64 и Виталий Кличко из Киева - +49.

Губернатор Сумщины Роман Грищенко оказался на последнем, 23-ем месте с -76,5 баллами.

Вот, что о нем пишет Деловая столица.

23 У Грищенко неоплатный долг

Последнюю строку рейтинга занял глава Сумской ОГА Роман Грищенко (-76,5 балла), назначенный на эту должность 11 марта 2020 г. Одна из главных проблем Сумщины - задолженность по зарплате. На 1 января сумма долга составила 330,2 млн грн. На 1 марта она выросла до 362,1 млн; на 1 апреля, уже при Грищенко, - до 384,3 млн. И хотя на 1 мая она чуть сократилась - до 375,6 млн, но все равно это очень много - по 1982 грн на одного штатного работника, что является наихудшим показателем по Украине и в 4,86 раза выше среднеукраинского уровня задолженности.

Также очень проблемной на Сумщине является сфера строительства. В первом квартале область вошла в тройку худших по объему строительной продукции на душу населения и в четверку аутсайдеров по динамике строительной продукции (падение на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По общей площади нового жилья и новых нежилых зданий на тысячу жителей Сумщина заняла места соответственно седьмое снизу и самое последнее.

Кроме того, область в четверке аутсайдеров по динамике розничной торговли и худшая по динамике смертности населения. Также область на третьем месте снизу по динамике штатных работников (сокращение на 3,1%) и в четверке худших регионов по доле работников, переведенных на неполную рабочую неделю (3%).

Правда, при этом на Сумщине зафиксирована самая низкая по Украине доля работников, отправленных в отпуска за свой счет (всего лишь 0,1%). Также достижением области следует признать вхождение в шестерку лучших по динамике реальной зарплаты.

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Справка

Как и в предыдущие годы, рейтинг "ДС" основывается только на общедоступных данных Госстата и его территориальных органов. Сравнение регионов проводится по 20 критериям. 

Из них 11 критериев, т.е. более половины, характеризуют изменения (в процентах) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это динамика рождаемости и смертности населения, численности штатных работников, реальной зарплаты, капитальных инвестиций, строительной, промышленной и сельскохозяйственной продукции, нефинансовых услуг, оборота розничной торговли, экспорта товаров и услуг. Перечисленные показатели дают представление о том, улучшается или ухудшается положение дел в соответствующих сферах в различных регионах в текущем году. 

Остальные девять критериев описывают нынешнюю ситуацию безотносительно к прошлогодним цифрам. Из них четыре критерия касаются штатных работников юридических лиц. Это среднемесячная зарплата за период с начала года, задолженность по зарплате на одного работника на конец периода, процентная доля работников, отправленных в отпуска без сохранения зарплаты (на период прекращения выполнения работ), и процентная доля работников, переведенных по экономическим причинам на неполный рабочий день (неделю). Кроме того, пять критериев говорят о достижениях на душу населения за отчетный период. Это капитальные инвестиции, общая площадь принятых в эксплуатацию новых жилых и нежилых зданий, объем строительной продукции и объем экспорта товаров и услуг. Эти показатели характеризуют достигнутый уровень и дальнейшие перспективы социально-экономического развития регионов. 

При этом "ДС" была вынуждена исключить из анализа такой интересный критерий, как приток (убыль) прямых иностранных инвестиций в пересчете на душу населения за отчетный период. С этого года данные о ПИИ будет публиковать уже не Госстат, а НБУ, и сделать это в разрезе регионов новый ответственный орган собирается только 15 июля. Да и на Госстате ряд показателей за отчетный период, которые раньше публиковались с задержкой в один месяц, теперь публикуются с задержкой в два месяца и более. Именно этим объясняется то, что рейтинг за первый квартал "ДС" подготовила только к середине июня. 

Политика Рейтинг губернаторов Роман Грищенко
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