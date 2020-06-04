Команды с Сумщины продолжат выступления в аматорском чемпионате Украины 27 июня возобновляются игры чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд.

«Виктория» из Николаевки (которая возглавляет турнирную таблицу группы «2») стартует в турнире выездным матчем против третьей команды группы - «Авангарда» из Корюковки Черниговской области. ФК «Тростянец» (который идет на четвертом месте в этой группе) матч против второй команды в группе «2» - «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины - проведет позже. На 28 июня запланирован матч за Суперкубок Сумской области ФК «Тростянец» - ФК «Сумы».

Напомним: «Виктория» (кроме чемпионата) сыграет в Кубке Украины среди любителей. В полуфинале любительского кубка соперником команды Артема Радионова будет пятая команда группы «3» - «Таврия» из Новотроицкого Херсонской области, сообщает АФСО.