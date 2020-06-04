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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02250

Команды с Сумщины продолжат выступления в аматорском чемпионате Украины

27 июня возобновляются игры чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд.

«Виктория» из Николаевки (которая возглавляет турнирную таблицу группы «2») стартует в турнире выездным матчем против третьей команды группы - «Авангарда» из Корюковки Черниговской области. ФК «Тростянец» (который идет на четвертом месте в этой группе) матч против второй команды в группе «2» - «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины - проведет позже. На 28 июня запланирован матч за Суперкубок Сумской области ФК «Тростянец» - ФК «Сумы».

Напомним: «Виктория» (кроме чемпионата) сыграет в Кубке Украины среди любителей. В полуфинале любительского кубка соперником команды Артема Радионова будет пятая команда группы «3» - «Таврия» из Новотроицкого Херсонской области, сообщает АФСО.

Спорт Аматорский футбол Виктория Николаевка ФК Тростянец Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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