Завтра в Сумах можно увидеть солнечное затмение В воскресенье, 21 июня, пройдет солнечное затмение.

Как сообщает Сумской областной гидрометцентр, оно будет наблюдаться с 8:26 до 9:24, а максимальная фаза в 8:54 будет выглядеть так.