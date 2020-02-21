В Сумах определили лучшую громаду на волейбольной площадке

В результате упорной командной борьбы среди 9 команд победителем стала команда Верхнесыроватской ОТГ, серебряным призером - Боромлянская ОТГ, бронзу взяла команда Степановской ОТГ.
Директорат Федерации волейбола Украины принял решение провести решающие матчи в чемпионатах высшей, первой лиг и второй лиги....
Капитан сборной Украины по волейболу, игрок итальянской «Перуджи» Олег Плотиницкий, который начинал первые шаги в пляжном волейболе под руководством сумского...
Сумская команда «ШВСМ-СумГУ» отыграла 6-й тур чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге в г. Хотин....
24-26 февраля в Киеве прошел финальный этап чемпионата Украины по волейболу «Студенческая лига» среди женских команд....
Об этом говорится на странице мэра Глухова Мишеля Терещенко в Фейсбуке....