Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51236

В Сумах определили лучшую громаду на волейбольной площадке

20 июня в спортивных залах Сумского государственного университета Сумской территориальной организацией Всеукраинского физкультурно-спортивного общества «Колос» были проведены областных соревнований по волейболу среди сборных команд территориальных громад в зачет областного культурно-спортивного праздника «Лучшая спортивная громада Сумщины».

В результате упорной командной борьбы среди 9 команд победителем стала команда Верхнесыроватской ОТГ, серебряным призером - Боромлянская ОТГ, бронзу взяла команда Степановской ОТГ.

Спорт Волейбол
view counter

По тематике

Сумские волейболисты вернутся на площадку в июне
23.05.2020 18:08

Сумские волейболисты вернутся на площадку в июне

Директорат Федерации волейбола Украины принял решение провести решающие матчи в чемпионатах высшей, первой лиг и второй лиги....

Воспитанник сумского тренера, который сейчас играет в Перудже, обратился к украинцам из-за коронавируса
20.03.2020 18:50

Воспитанник сумского тренера, который сейчас играет в Перудже, обратился к украинцам из-за коронавируса

Капитан сборной Украины по волейболу, игрок итальянской «Перуджи» Олег Плотиницкий, который начинал первые шаги в пляжном волейболе под руководством сумского...

16.03.2020 15:54

Сумские волейболисты взяли 4 очка из 6-ти

Сумская команда «ШВСМ-СумГУ» отыграла 6-й тур чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге в г. Хотин....

Сумские волейболистки стали вторыми в Студенческой лиге Украины
26.02.2020 13:33

Сумские волейболистки стали вторыми в Студенческой лиге Украины

24-26 февраля в Киеве прошел финальный этап чемпионата Украины по волейболу «Студенческая лига» среди женских команд....

Мэр Глухова обратится в СБУ по поводу волейболистов, которые ездили на турнир в Россию
21.02.2020 09:05

Мэр Глухова обратится в СБУ по поводу волейболистов, которые ездили на турнир в Россию

Об этом говорится на странице мэра Глухова Мишеля Терещенко в Фейсбуке....

Новости

Новый случай коронавируса на Сумщине в Конотопе
Сегодня 09:47
На Сумщине еще один случай коронавирусной болезни
Сегодня 08:17
Появились подробности ДТП, в котором погибла велосипедистка из Шостки
Сегодня 16:43
В Шостке подожгли автомобиль
Сегодня 16:40
В Сумы заехал кругосветный автопробег «Подари надежду»
Сегодня 16:34
В Сумах определили лучшую громаду на волейбольной площадке
Сегодня 15:51
Служба зайнятості Сумщини - лідер за рівнем фінансової підтримки підприємців у карантинний період
Сегодня 15:37
В Шостке на пляже соревновались смешанные пары
Сегодня 15:13
Полиция раскрыла кражу 70 000 гривен на одном из предприятий Сумщины
Сегодня 14:37
На Сумщине полицейские поймали наркодилера (видео)
Сегодня 14:21
У Сумському краєзнавчому музеї відкрилася виставка до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни
Сегодня 14:11
Сумские патрульные вернули матери 8-летнюю девочку
Сегодня 13:50
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.