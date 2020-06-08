На Сумщине 5 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки добавилось 5 новых случаев. При этом 2 человека выздоровели (всего таких 184). Всего с начала пандемии умерли 5 человек. Подозрений было 1173.
За понедельник в Ахтырке подтвердились три новых случая коронавируса....
По состоянию на 23 июня в Сумской области 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 22 июня в Украине подтвержден 37241 случай COVID-19, из них 16 642 выздоровели,...
По состоянию на 22 июня в Сумской области 258 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 22 июня, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....