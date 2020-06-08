На Сумщине 5 новых случаев коронавируса На утро 23 июня в Сумской области подтверждено 263 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

За прошедшие сутки добавилось 5 новых случаев. При этом 2 человека выздоровели (всего таких 184). Всего с начала пандемии умерли 5 человек. Подозрений было 1173.